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CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni ile eski danışmanı AK Parti'ye geçti

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni ile eski danışmanı AK Parti'ye geçti
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Selçuk Tüzün ile eski danışmanı Sinan Ünsal, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Bilecik'te düzenlenen toplantıda rozet taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni ile eski danışmanı AK Parti'ye geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, ziyaretleri kapsamında dün Bilecik'e geldi. İlk ziyaretini Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti'nin lideri Ertuğrulgazi'nin türbesine yapan Öğütken, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Dün akşam Pelitözü Gölpark'ta İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Öğütken, AK Parti'ye geçenlere rozet taktı.

AK Parti'ye geçenler arasında CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni iş adamı Selçuk Tüzün ve eski danışmanı Sinan Ünsal da yer aldı. 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İl Genel Meclis Üyesi 1'nci sıra adayı Mustafa Uz da AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçenlerin rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken takarken, hayırlı uğurlu olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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