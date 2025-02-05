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CHP'li Ulaş Karasu: Güvenli Binalar ve Dirençli Kentler İle Can Kaybını Önleyebiliriz

CHP'li Ulaş Karasu: Güvenli Binalar ve Dirençli Kentler İle Can Kaybını Önleyebiliriz
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan panelde, can kaybını önlemek için sağlam binalar ve dirençli kentler oluşturulması gerektiğini vurguladı. İstanbul'un depreme hazırlanması için iktidar ve yerel yönetimlerin işbirliği çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, afetlerde can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binalar ve dirençli kentler oluşturmak gerektiğini belirtti.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Neler Oldu, Neler Yapılmalı" başlıklı panel düzenlendi.

Karasu, moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depreme karşı önlemlerin afetler yaşanmadan alınması gerektiğini ifade eden Karasu, "Vatandaşlarımızın can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binaları, dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Karasu, İstanbul'un depreme hazırlanması için iktidar ile yerel yönetimlerin işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Önerilerini sıralayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bir daha bu tarz acıları yaşamaması için konut stokunun yeniden gözden geçirilmesi, özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde inşaat maliyetlerinin düşürülmesi, yerinde dönüşümde vatandaşlara verilen kredi ve hibelerin rakamlarının artırılması, özellikle ada bazlı dönüşümlerin önünün açılması gerekiyor."

Karasu, yapı denetim sisteminin kalitesinin artırılması gerektiğini savundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş belediyeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen panelde, çeşitli üniversitelerden akademisyenler sunum yaptı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika
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