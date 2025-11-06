CHP'li Ulaş Karasu: Gebze'de Çöken Bina İhmalkarlığın Sonucu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binaya ilişkin, "Zemin riski yıllar önce raporlanmışken, gerekli denetimleri yapmayan, yaptırmayan Ulaştırma Bakanı ne dedi; hiçbir şey. Ne bir başsağlığı diledi ne bir açıklama yaptı ne de bir sorumluluk beyanında bulundu. Gebze'de halen vatandaşlar diken üstünde. Koskoca bir ilçe tedirginlik yaşıyor" dedi.

CHP'li Ulaş Karasu, parti merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karasu, Türkiye'nin bu sabah yine bir şafak operasyonuna uyandığını belirterek, "Gazeteciler; Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş ve Ruşen Çakır abuk sabuk iddialarla gözaltına alındı. Bir tarafta çuvala doldurulmuş abuk sabuk iddialar var, bir tarafta belgelerle ortaya koyduğumuz gerçekler var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, AKP'nin yargı kolları başkanı Akın Gürlek hakkında ortaya koyduğu gerçeklerin ardından böyle bir operasyon yapılması tesadüf değildir. Bu aslında suçluluğu gizleme telaşıdır. Türkiye'de yargının ve güvenlik kurumlarının ne ölçüde siyasallaştığını, iktidarın düşman hukukunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.

'TÜM RAPORLAR GİBİ BU DA ARŞİVE KALDIRILDI'

Karasu, Gebze'de çöken binaya ilişkin de "Cumhuriyet Bayramı sabahı hepimizi kahreden bir haberle uyandık. Gebze'de bir bina çöktü. Aynı aileden 4 yurttaşımızı toprağa verdik. Bu bir doğal afet değildi. Bu bir mühendislik hatası da değildi. Bu, göz göre göre gelen bir felaketti. Binanın altında metro inşaatı vardı, üstünde yıllardır görmezden gelinen çatlaklar. ve o çatlakların adı; AKP'nin ihmaliydi, denetimsizliğiydi, liyakatsizliğiydi. Bilim insanları raporlarla 2017 yılında uyardı; 'Bu zeminde özel önlemler alın.' Ama ne yapıldı? Hiçbir şey. O sokaktaki vatandaşlar, CİMER'e başvurdu; 'Binamızda çatlaklar oluştu, kolonlar patladı' dedi. Ama ne oldu? Tüm raporlar gibi bu da arşive kaldırıldı. Ne bir inceleme yapıldı ne kamulaştırma yapıldı ne de bir önlem alındı. Sonra bina çöktü, bir aile göz göre göre yok oldu. Zemin riski yıllar önce raporlanmışken, gerekli denetimleri yapmayan, yaptırmayan Ulaştırma Bakanı ne dedi; hiçbir şey. 7 gün, 168 saat geçti. Koca 1 hafta boyunca sustu. Ne bir başsağlığı diledi ne bir açıklama yaptı ne de bir sorumluluk beyanında bulundu. Sonra AKP Grup Toplantısı'nda hiçbir şey olmamış gibi gülerek konuştu. Yine sorumluluktan kaçtı. 'Tamamen teknik bir konu' dedi. Teknik detayların arkasına saklanıp, 'soruşturmanın sonucunu bekleyelim' demek, en hafifinden bilgileri karanlıkta bırakmaktır. Gebze'de halen vatandaşlar diken üstünde. Koskoca bir ilçe tedirginlik yaşıyor" dedi.