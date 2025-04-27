CHP'li Tanrıkulu: Sırrı Süreyya Önder'in durumu maalesef stabil ve kritik

Hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Maalesef durumu stabil ve kritik" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Saatler süren bir ameliyata alınan Önder, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"MAALESEF DURUMU STABİL VE KRİTİK"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve İstanbul Milletvekili Önder'i ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'le birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettik. Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, sabırla direnip tekrar sağlığına kavuşmasını umutla beklemeye devam edeceğiz."

AMELİYATI 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

15 Nisan'da rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğu ve müdahale edildiği açıklanmıştı. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmış, ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

Önder, ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.