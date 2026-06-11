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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şimşek, genel merkezde soruları yanıtladı Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Yargıtay'daki dava sonuçlanmadığı için seçim ve kurultay yapılamayacağını belirterek, 'PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, "Yargıtayda dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder." dedi.

Şimşek, bugün Parti Meclisi (PM) toplantısına katılmak üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, "mutlak butlan" kararıyla ilgili soru üzerine, "Hepimizin bilgisi dahilinde bir süreç vardır o da tedbir. Yargıtayda dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararla dün 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili soruya karşılık şunları söyledi:

"Tüzük'te 63-B, 5. madde. Burada amir hüküm açık. Özellikle Meclis grup içtüzüğü 74. maddede milletvekili olarak ibare etmiyor. 'Parti üyeleri, parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu ve il disiplin kurulu tarafından değerlendirilir.' diyor. Süheyl Batum kararıyla ilgili değil, ben amir hükmü söylüyorum. Bu ibare tüzüğümüze Bülent Tezcan'ın hukuk işlerinden sorumlu genel başkanı olduğu dönemde girmiş vaziyette. Bu işi Türkiye gündeminde tutmak için böyle bir işleme başvuruyorlar. Bu olur iş değil. Bu sadece onların eksiği değil, bizlerin de eksiğini görüyorum. İş buraya gelmemeliydi."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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