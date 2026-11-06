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CHP'li Seyman, 95 milyar liralık kültür bütçesinin ölçütünü yaşamdaki değişimi aldı

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CHP'li Seyman, 95 milyar liralık kültür bütçesinin ölçütünü yaşamdaki değişimi aldı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman, 2027 yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yaklaşık 95 milyar liralık ödenek önerildiğini belirtti. Seyman, 'Bütçenin başarısı harcanan paranın büyüklüğüyle değil, halkın yaşamında yarattığı değişimle ölçülür' dedi.

CHP Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman, 2027 yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yaklaşık 95 milyar liralık ödenek önerildiğini belirterek, "Bütçenin başarısı harcanan paranın büyüklüğüyle değil, halkın yaşamında yarattığı değişimle ölçülür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Seyman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin "2027 yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaklaşık 95 milyar liralık ödenek önerilmektedir. İlk bakışta önceki yıla göre bir artış söz konusudur. Ancak soruyoruz; bu bütçenin ne kadarı doğrudan sanat üretimine, bağımsız tiyatrolara, yazarlara, çevirmenlere, müzisyenlere ve yerel kültür çalışmalarına ulaşmaktadır? Ne kadarı yeni kütüphaneler açmak, mevcut kütüphaneleri güçlendirmek, çocukları kitapla buluşturmak için kullanılmaktadır? Bir ülkede gösterişli binalar yapılabilir, büyük törenler düzenlenebilir, tanıtım kampanyalarına milyonlar harcanabilir. Aynı ülkede bir tiyatro topluluğu salon kirasını ödeyemiyorsa, bir yazar kitabından geçinemiyorsa, bir çocuk kitap alamıyorsa orada ciddi bir kültür politikası sorunu vardır. Bütçenin başarısı harcanan paranın büyüklüğüyle değil, halkın yaşamında yarattığı değişimle ölçülür" diye konuştu.

'KAYNAKLARIN KULLANIMI ŞEFFAF OLMALIDIR'

Seyman, kültür ve sanata ayrılan kamusal kaynakların artırılması, kaynakların kullanımının şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini kaydederek, "Yazarların, sanatçıların ve bütün kültür emekçilerinin telif, sosyal güvenlik, örgütlenme ve güvenceli çalışma hakları korunmalıdır. Kütüphaneler, tiyatrolar, konser salonları, kültür merkezleri Anadolu'nun bütün illerinde ve ilçelerinde yaygınlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerin kültür ve sanat üretimine katkısı desteklenmeli, belediyelerin kültürel etkinlikleri siyasi ayrımcılığa uğramamalıdır. Kadınların, gençlerin, çocukların ve engelli yurttaşların kültürel yaşama eşit katılımını sağlayacak politikalar hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin kültürel çeşitliliği korunmalı, sanatın üzerinde hiçbir siyasi ve ideolojik baskı kurulmamalıdır. Sanatçılar iktidara bağlı değil, özgür olmalıdır. Kültür yalnızca büyük kentlerin ayrıcalığı değil, bütün yurttaşların hakkı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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