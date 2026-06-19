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CHP'li Sarı'dan Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklama

CHP'li Sarı'dan Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklama
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonların CHP'li belediyeleri hedef aldığını belirterek, yargı süreçlerinin hukukun evrensel ilkeleri ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

CHP'li Müslim Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke'de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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