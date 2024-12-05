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CHP'li Şahbaz: Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlık Sistemini Çıkmaza Söküyor

CHP'li Şahbaz: Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlık Sistemini Çıkmaza Söküyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin hekimleri cezalandırdığını ve hastaların memnuniyetine göre ödeme yapmayı dayattığını belirterek, bu durumun sağlık sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti. Şahbaz, yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin, "Bu yönetmelik belirsiz hedefler koyarak hekimlerimizi cezalandırmakta, hastaların memnuniyetine göre ödeme yapmayı dayatarak sağlık sistemini çıkmaza sokmaktadır." dedi.

Şahbaz, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına seslerini duyurmak için iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin taleplerinin haklı ve insani olduğunu savundu.

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin iş yükünün daha da artacağını, gelir ve iş güvencesinin ortadan kalkacağını iddia eden Şahbaz, "Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplumsal bir gereklilik ve haktır. Ancak bu yönetmelik belirsiz hedefler koyarak hekimlerimizi cezalandırmakta, hastaların memnuniyetine göre ödeme yapmayı dayatarak sağlık sistemini çıkmaza sokmaktadır." dedi.

Aile hekimlerinin günde 70-80 hastaya poliklinik hizmeti sunmaya çalıştığını söyleyen Şahbaz, bu durumun koruyucu sağlık hizmetlerini aksattığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının sağlık verilerini toplama, işleme ve paylaşma yetkisi talebinin, Anayasa'nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen maddesine aykırı olduğunu öne süren Şahbaz, "Bu düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Yargı kararlarını ve Anayasayı yok sayarak tekrar gündeme getirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz, yeni aile hekimliği yönetmeliği ve ilgili yasa tekliflerinin derhal geri çekilmesini istedi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
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