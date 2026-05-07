CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyet, Ordu'da maden mitingi gerçekleştirdi.

Rızvanoğlu, Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Karadenizlilerin toprağına sahip çıkmak için ayağa kalktığını söyledi.

Kente gelirken gördüğü doğal güzellikler karşısında etkilendiğini anlatan Rızvanoğlu, "Denizi, dağı ne güzel. Bu nasıl bir güzelliktir? Bu güzelliğe göz dikenler var." dedi.

"Yaylaları delmek istiyorlar. Dereleri kirletmek istiyorlar. Buraları yok etmek istiyorlar. Buraları şirketlere vermek istiyorlar." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "Dertleri neymiş? Maden açacaklarmış. Yahu Allah'tan korkun, bir şehrin 4'te 3'ü maden sahası olabilir mi?" diye konuştu.

Rızvanoğlu, her tarafın ihale sahası haline getirildiğini ileri sürerek, "Her tarafa maden ruhsatı verdiniz. Sizde hiç mi Allah korkusu yok kardeşim. Burası Fatsalıların, burası Orduluların. Burası başka kimsenin değil." dedi.

Maden sahası yapılmak istenen alanların tarım arazisi olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Fındığımızı, derelerimizi teslim edecek miyiz? Etmeyeceğiz." diye konuştu.

Giresun

Evrim Rızvanoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Giresun'un Tirebolu ilçesinde parti binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Rızvanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkla omuz omuza olmak istediklerini söyledi.

"Buraya planlanan maden gelirse Giresun boşalır." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "O yüzden bu haklı mücadelenizde CHP olarak yanınızdayız, her zaman buradayız, birlikteyiz, hep bir olacağız ve kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programlara, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.