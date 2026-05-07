Haberler

CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi

CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Ordu'da gerçekleştirdiği maden mitinginde, Karadenizlilerin doğal güzelliklerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Rızvanoğlu, maden açma projesine karşı duracaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyet, Ordu'da maden mitingi gerçekleştirdi.

Rızvanoğlu, Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Karadenizlilerin toprağına sahip çıkmak için ayağa kalktığını söyledi.

Kente gelirken gördüğü doğal güzellikler karşısında etkilendiğini anlatan Rızvanoğlu, "Denizi, dağı ne güzel. Bu nasıl bir güzelliktir? Bu güzelliğe göz dikenler var." dedi.

"Yaylaları delmek istiyorlar. Dereleri kirletmek istiyorlar. Buraları yok etmek istiyorlar. Buraları şirketlere vermek istiyorlar." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "Dertleri neymiş? Maden açacaklarmış. Yahu Allah'tan korkun, bir şehrin 4'te 3'ü maden sahası olabilir mi?" diye konuştu.

Rızvanoğlu, her tarafın ihale sahası haline getirildiğini ileri sürerek, "Her tarafa maden ruhsatı verdiniz. Sizde hiç mi Allah korkusu yok kardeşim. Burası Fatsalıların, burası Orduluların. Burası başka kimsenin değil." dedi.

Maden sahası yapılmak istenen alanların tarım arazisi olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Fındığımızı, derelerimizi teslim edecek miyiz? Etmeyeceğiz." diye konuştu.

Giresun

Evrim Rızvanoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Giresun'un Tirebolu ilçesinde parti binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Rızvanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkla omuz omuza olmak istediklerini söyledi.

"Buraya planlanan maden gelirse Giresun boşalır." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "O yüzden bu haklı mücadelenizde CHP olarak yanınızdayız, her zaman buradayız, birlikteyiz, hep bir olacağız ve kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programlara, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

Ankara'da kan donduran anlar! 93 yaşındaki adam cehennemi yaşadı