CHP'li Pala, sağlık alanındaki "teletıp" uygulamasını değerlendirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanındaki "teletıp" uygulamasının hastaların sorunlarını çözmekte sınırlı kalabileceğini söyledi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara ilişkin ilaca erişimde sorunlar yaşandığını savunarak, bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'de yenilikçi ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin ciddi sorunların yaşandığını iddia eden Pala, son 3 yılda Avrupa İlaç Ajansı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların yalnızca beşte birinin Türkiye'de ruhsatlandırılabildiğini ileri sürdü.

"Teletıp" uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hekimle hastanın yüz yüze görüşmesi dışında, eğer çevrim içi ortamda bir görüşme yapılacaksa, bunun, hekimin inisiyatifiyle yapılmasının zorunlu olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Çünkü hekimlik öğretisi, hastayla karşı karşıya kalmadan, ona dokunmadan, muayene etmeden, onunla yüz teması yapmadan gerçek anlamda hekimliğin uygulanabileceği bir alan değil. Bu, bir yandan hekimlik öğretisini mekanikleştiren ve bir tür teknik alana indirgeyen bir yaklaşımdır, öte yandan da hastaların sorunlarını çözmek açısından amaca hizmet etmesi çok sınırlı kalabilecek bir uygulama bütünüdür."