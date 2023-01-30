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CHP'li Özel: İktidara geldiğimizde MİT'in başındaki yönetici de gidecek

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek" ifadelerini kullandı. CHP'li Özel'in daha önce seçimlerde AK Parti lehine çalıştığını iddia ettiği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası, YÖK ve MİT'in yöneticilerini hedef aldı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HEPSİ GİDECEK"

Özel şu ifadeleri kullandı; "'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür. İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek."

HEDEFİNDE YİNE HAKAN FİDAN VAR

CHP'li Özel'in saydığı 3 kurumdan birinin daha önce defalarca tepki gösterdiği MİT olması dikkatlerden kaçmadı. Özel, özellikle seçim süreçlerinde AK Parti lehine çalışmakla suçladığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı da görevden alınacak yöneticiler arasında saydı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Hakan Fidan Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ercan gurbhetchi:

özellikle yurtdışında nokta operasyonlarla pkk deaş ve diğer terör örgütü yöneticilerini yakalayıp veya etkisiz hale getiren MİT'in başkanı mı? İlginç:)

Cevap Yaz 32 121 Yayından Kaldır
Fatih :

ilginç. aynı şeyi abd, israil ve avrupada istiyor.

Cevap Yaz 44 214 Yayından Kaldır
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