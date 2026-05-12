CHP'li Özçağdaş, okullardaki psikososyal desteğin artırılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis'te düzenlenen toplantıda, okullardaki psikososyal destek kapasitesinin artırılması ve her 250 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmesi gerektiğini vurguladı. Özçağdaş, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması ve şiddeti doğuran faktörlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Okullardaki psikososyal destek kapasitesini artırmamız lazım. Her 250 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek şekilde bir kadroya ihtiyacımız var." dedi.

Özçağdaş, Meclis'te, okullarda yaşanan şiddet olayları ve okul güvenliği hakkında sendika temsilcileri, eğitimci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat ve milletvekilleriyle düzenlenen toplantıda konuştu.

Okullarda yaşanan olayları toplumun yansıması olarak gördüklerini belirten Özçağdaş, şiddeti doğuran faktörlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Alınması gereken önlemlere değinen Özçağdaş, içinde çocukların bulunduğu kamusal bir alanın güvenlik açısından korunması gerektiğini kaydetti.

Üniforma ve silahı olmaksızın okulun içerisinde "sivil güvenlik alanı" oluşturulmasının önemine işaret eden Özçağdaş, çocuklar için okullarda kapsayıcı programların geliştirilmesini istedi.

Suat Özçağdaş, okullarda psikologlar, psikiyatristler, diğer meslek gruplarından oluşan "kapsayıcı psikososyal destek programı"nın kurulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / İsa Toprak
