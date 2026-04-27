CHP'li Özçağdaş, okullara güvenlik görevlisi atanmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullara güvenlik görevlisi atanması gerektiğini belirtti.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, okullarda güvenlik sorunu yaşandığını söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını hatırlatan Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Olayların ardından Telegram'daki çok sayıda kanalın kapatıldığını anımsatan Özçağdaş, "Madem bu yapılabiliyormuş neden bugün yapıldı? Türkiye'nin siber güvenliğinden sorumlu olanlar ne yapıyormuş?" sorularını yöneltti.

Önceki yıl ve 2025'te, okullardaki şiddetin önlenmesine, güvenlik tedbirlerine yönelik genelgeler gönderildiğini dile getiren Özçağdaş, bakanlıklar arası işbirliğine ilişkin de çok sayıda protokol imzalandığını aktardı.

CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında okullarla ilgili 2022'de işbirliği protokolü imzalandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 'Yapacağız' denilen her şey 2022'de imzalanan protokolde yer alıyor. Bunlar niye yerine getirilmedi? 18 milyon öğrencinin olduğu okullarda biz sizden bu protokolleri yazmak yerine icraat bekliyoruz. Bu ülkede güvenlik alanında deneyimli uzman çavuşluk yapmış kamu personelimiz var, farklı unsurlar da gündeme getirilebilir. Okullara güvenlik görevlileri atayalım. Bu çocuklar okullara aç gidiyor, çocuklara bir öğün sıcak yemek, temiz su verelim. Eğitim sistemimizi ayağa kaldıralım. Okul Sosyal Hizmet Programı kuralım. Akran zorbalığı, şiddet ve bağımlılık okulların temel gündemi haline gelmiş durumda. Her 100 öğrencinin olduğu okullara rehber öğretmen atamasını gerçekleştirelim."

Okullar arası eşitsizlikler bulunduğunu ve bunların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Özçağdaş, okul öncesi eğitimin bir yıl zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Köy okullarının tekrar açılmasını isteyen Özçağdaş, mesleki teknik eğitimde de çocukların güvenliklerinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özçağdaş, okullarda afet güvenliğinin sağlanması, kadrolu öğretmenlerin, güvenlik ve temizlik görevlilerinin atanması gerektiğini sözlerine ekledi.