CHP'li Ocaklı, MAPEG'in 485 maden sahası için yapacağı ihaleyi eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 485 maden sahasının ihale edileceğini belirterek, "MAPEG hiçbir sınır tanıma olmaksızın her yeri maden sahası olarak ilan edip ruhsatlandırıyor." ifadesini kullandı.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı diledi.

MAPEG tarafından 485 maden sahasının ihale edileceğini belirten Ocaklı, Rize'de 4 maden ocağı için ihale yapılacağını, bunların tamamının 4. grup madencilik faaliyetlerinden oluştuğunu dile getirdi. Ocaklı, "MAPEG hiçbir sınır tanıma olmaksızın her yeri maden sahası olarak ilan edip ruhsatlandırıyor. Biyorezerv alanların, ormanların, akarsuların, tarım arazilerinin, insanların, hayvanların yaşam alanlarının yok edilmesi pahasına bu ruhsatları veren zihniyeti dünyada hiçbir yerde göremezsiniz. Üstelik madencilik faaliyetinden devletin kasasına giren para yüzde 1,5. Bunun için değmeyecek bir tahribata yol açılması edişe verici." sözlerini sarf etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'nin en hassas ekosistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Ocaklı, Doğu Karadeniz'deki illerde maden ruhsatı verilmesini eleştirdi.

CHP'li Ocaklı, Karadeniz Bölgesi'nin, doğa temelli turizm, ekolojik tarım, yerel kooperatifler modeliyle kalkınma ve katılımcı çevre politikalarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
