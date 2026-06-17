İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa ederek TBMM'de bağımsız milletvekili statüsüne geçti. Bu istifayla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düştü, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak: AA / Gazi Nogay