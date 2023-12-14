CHP'li Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti
Katıldığı canlı yayında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti. Adıgüzel, "Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Abdullah Öcalan da, 'CHP'ye oy vermeyin.' dedi. Mektuplar gitti geldi. Kardeşi televizyona çıkartıldı." ifadelerini kullandı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı tv100 canlı yayınında skandal sözler kullandı. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan bahsederken "sayın" dedi.
CHP'li Adıgüzel, "Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Abdullah Öcalan da 'CHP'ye oy vermeyin.' dedi. Mektuplar gitti geldi. Kardeşi televizyona çıkartıldı." ifadelerini kullandı.