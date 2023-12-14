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CHP'li Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti

14 Aralık 2023 23:40 Güncelleme: 23:43 Abone Ol

Katıldığı canlı yayında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti. Adıgüzel, "Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Abdullah Öcalan da, 'CHP'ye oy vermeyin.' dedi. Mektuplar gitti geldi. Kardeşi televizyona çıkartıldı." ifadelerini kullandı.