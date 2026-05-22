CHP'li Emir: YSK'ya başvurumuzu yaptık

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kurultay davasında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası YSK'ya başvurduklarını ve milyonlarla birlikte direnişe devam ettiklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP'nin kurultay davasına ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası, çok sayıda CHP'li genel merkeze geldi. Özgür Özel'in gece düzenlediği basın toplantısı ve seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmanın ardından partililerin bir kısmı genel merkezde kalmaya devam ederken, ayrılan partililer ise sabah tekrar genel merkeze geldi.

'DİRENİŞE DEVAM EDİYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için ve halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda milyonların, halkımızın olduğunu biliyor, görüyor ve bunu her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar, halkın vicdanından geri dönecektir. Sarayın aldığı bu yanlış, haksız ve hukuksuz kararı doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Baba ocağındayız, buradayız. Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
