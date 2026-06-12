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CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'e ihraç talebi

CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'e ihraç talebi
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu.

CHP'li Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, MYK toplantısında, ülke gündemine ve partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Sarı, toplantıda alınan kararları şöyle duruydu:

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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