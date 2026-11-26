CHP'Lİ EROL: BEN BU KADAR DÜZENLİ ORGANİZASYON GÖRMEDİM

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Türkiye'nin Cop31'e ev sahipliği süreci için teşekkür etti. Erol, "Bu işler öyle çok da siyaseten değerlendirilecek işler değil. Ben CHP'de yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Bizim kurultaylarımız bile çok dar sayıda olduğu halde bu kadar düzenli, bütün detayları düşünülen bir organizasyon görmedim. Peki niye? Şimdi düşünün ki 194 ülke, onlarca devlet başkanı gelmiş mesele sadece onların gelmesi değil; onların güvenliği, ulaşımı, barınması, konaklaması ve orada olabilecek herhangi bir asayiş sorunu, bırakın bu toplantının olumlu imajını, Türkiye'nin güvenlik açısından imajını yok edecek risklere sahip. Yani siz o devlet başkanlarının gittikleri yolun asfaltını bile düşünmek zorundasınız, yağmur yağdığı zaman altyapısını düşünüp suyunun tahliyesini bile düşünmek zorundasınız. Yani bunun yalnızca bir sonuç bildirgesiyle ilgili yaşanan süreç üzerinden değerlendirilmesi doğru değil. Yani olayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ben nasıl değerlendiriyorum? Ben Cop31'i hem iklim diplomasisi adına değerlendiriyorum hem de stratejik diplomasi adına değerlendiriyorum. Niye? COP31 iklim diplomasisi, bütün devlet başkanları geldi ama aynı zamanda orada stratejik diplomasi de yapıldı. Yalnızca iklim konuşulmadı, bölgedeki savaşlar, riskler, tehditler bunlar da konuşuldu. Yani bunlar da Türkiye adına son derece önemli gelişmeler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı