CHP'li Gürer, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmesini istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, Taksim'de kutlanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Her yıl 1 Mayıs kutlamalarının nerede yapılacağının tartışma konusu olduğunu dile getiren Gürer, özellikle Taksim gibi sembolik anlamı olan bir yerde bu kutlamaların yapılmasının önünün kesildiğini kaydetti.

CHP'li Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün dünyada ve Türkiye'de kutlanan resmi bir bayram olduğunu anımsatarak, "Taksim, işçiler için önemli bir merkezdir. Her yıl kutlamalar engellenerek emekçilere yapılan eziyet ve baskı kabul edilemez. İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmeli ve bu bağlamda yaratılan olumsuz görüntülerden ülkemiz arındırılmalıdır. Taksim, tüm işçilerin, çalışanların kardeşçe, dostça duygularını, düşüncelerini bir arada yaşadıkları yer olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Gürer, işçi, memur ve emeklinin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Kamuda taşeron uygulamasıyla sendikalaşmanın önünün kesildiğini savunan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikaların işlevi daraltılmıştır. Asgari ücret, en düşük ücret olmaktan çıkarak temel ücret noktasına evrilmiştir. 2002 yılında sigortalı işçi sayısı 5 milyon 223 bin iken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 680 bin idi. Aradan geçen süre içerisinde nüfusumuz 30 milyona yakın artmasına rağmen 2026 Ocak ayı itibarıyla sendikalı işçi sayısı 2 milyon 400 bin kişi civarındadır. Türkiye genelinde toplam 16 milyon 699 bin 84 işçi vardır. Ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 14 civarındadır. 12 Eylül'den önce bile sendikalı işçi sayısı daha fazla idi."