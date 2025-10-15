CHP'li Günaydın: Mansur Yavaş'a Yönelik İftiralara Tepki Gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ankara'yı 25 yıl parsel parsel satanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırken, Mansur Yavaş'a yönelik iftiralarınız ve ona yürüme çabalarınız vatandaşın gönlünde ancak nefretle karşılanır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesine ilişkin, "Bu iddianame Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturmasına ilişkin iddianamedir. Bunun herhangi bir yerinde Mansur Yavaş ne suçlu olarak ne sanık olarak ne tanık olarak yer almıyor. Burada bir iç denetim raporu yapılmış, Sayıştay raporları, mülkiye müfettişleri raporları yapılmış, Mansur Yavaş'ın bu konuyla herhangi bir ilgisinin olmadığı ortaya konulmuş. Ama şimdi bir algı yürütmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma yapma izni istiyor. Ankara'yı 25 yıl parsel parsel satanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırken, Mansur Yavaş'a yönelik iftiralarınız ve ona yürüme çabalarınız vatandaşın gönlünde ancak nefretle karşılanır" dedi.

Günaydın, Mansur Yavaş'a yönelik trafik ve su ile ilgili eleştirilere ilişkin de "Sanki 25 yıl Ankara'yı ben yönettim. Peki, ne yapmış? Mansur Bey bana bir bilgi notu yolladı. Diyor ki, 'Göreve geldiğim günden bugüne 37 adet alt üst geçit ve köprülü kavşak ve viyadük projesi planladım. Bunlardan 33'ünü tamamladım, 4'ü devam ediyor' diyor. Ayrıca diyor ki Mansur Yavaş, 'Alternatif 5 yeni bulvar hattı açtım, bunların uzunluğu 18 kilometredir' diyor. Ben soruyorum; Mansur Yavaş böylesine engellemelere ve kısıtlamalara rağmen yatırıma devam ederken hakkında iftira etmekten utanmıyor musunuz? Bir başka önemli konu da işte su meselesi. 15 Eylül'den 9 Ekim'e kadar Ankara'ya günde verilen su miktarı 1,4 milyon metreküple 1,1 milyon metreküp arasında değişiyor" diye konuştu.