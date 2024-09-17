Üye Girişi
Haberler

CHP'li Günaydın, HÜDAPAR Genel Başkanı'nın Anayasa Açıklamalarını Eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin açıklamalarının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti ve savcıların resen soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Narin Güran cinayetinin henüz çözülmemesini bir skandal olarak tanımladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin sözleriyle ilgili, Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında kişi hakkında resen soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin çözülemediğini belirterek, Şüphesiz bir çocuğumuzun başına gelenlerin, 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olmasını bir skandal olarak tanımlayalım. Çok yeni bir istatistik, kurumlara güven istatistiği. Vatandaşın yargıya duyduğu güven, Diyanet'in yüzde 2'lik rakamının altına inmiş ve yüzde 1,4 olmuş. Soruşturma ve kovuşturma makamlarıyla, vatandaşın gözünde yargıya güvenin neden bu kadar gerilere gittiğinin analizini hep beraber yapmamız lazım. Tabii Narin cinayeti, Türkiye'de bir başka hususu bize ifade ediyor; Narin tek başına bir çocuğumuz ve başına gelenler hepimizin vicdanını kanatıyor; ancak asıl manzarayı unutmamamız lazım. Türkiye'de 2008 ila 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kayboldu. Şimdi ben soruyorum; 2016'dan bu yana TÜİK neden bu istatistikleri açıklamaktan vazgeçti 8 yıldır bu ülkede kayıp çocuk istatistiği açıklanmıyor ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili süren tartışmaları değerlendiren Günaydın, HÜDAPAR Genel Başkanı, 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine muhalifiz, kaldırılmasını istiyoruz. Ahmaklara anlatır gibi de anlatıyoruz' diyor. MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf etsin, ortağıyla birlikte yaptığı iktidar yolculuğuna laf etsin. Bu, 3 maddeden hangisi seni rahatsız ediyor HÜDAPAR'a sözümüz yok, onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. MHP'den bir tek laf duyabiliyor musunuz Milletvekili yemin metni, milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusu da bulunuldu ancak Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında kişi hakkında resen soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Saçma nedenlerle muhalif milletvekillerinin üzerinde, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçleri demokrasinin kılıcı gibi sallayacağınıza, Anayasa'yı açıkça ihlal eden ortağınıza laf etmeye cesaret edin ve bu memleketin bir yürekli savcısı çıksın, 'Bu, açıkça anayasayı ihlal ediyor ve milletvekili dokunulmazlığını kaldırılması için süreci başlatıyorum' diyerek bir yazı yazsın dedi.

Haber-Kamera Aliekber METE- Muhammet BAYRAM ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Gökhan Günaydın İnsan Hakları Narin Güran Politika HÜDAPAR Hukuk Dünya Suç

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı! Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });