CHP'li Günaydın: Akın Gürlek'in, TMSF'ye bağlı şirketten ücret alması yasaya aykırı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürürken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bağlı bir şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti alıyor ve bu yasaya aykırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Türkiye'nin hukuki ve siyasi bir skandalla sarsıldığını belirtti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Varlık Fonu'na bağlı şirketten kazanç elde ettiği yönündeki iddianın belgelerle ortaya konulduğunu söyledi. Günaydın, "Bu belgeleri inkar etmek ve 'Böyle bir şey yok' demek yerine Akın Gürlek, çeşitli gazetecilere yaptığı açıklamalarda; sadece bakan yardımcılığı döneminde bu işi yaptığını ifade etmekle yetiniyor. Gerçeğin böyle olmadığını paylaşmak isterim. Akın Gürlek'in Bakan Yardımcılığı görevi 2 Haziran 2022 tarihinde başlıyor ve 7 Ekim 2024 tarihinde sona eriyor. 8 Ekim 2024 tarihinden itibaren de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi başlıyor. Peki sözü edilen dönemde; Lüksemburg'da kurulu ve yüzde 75'lik hissesi Eti Maden'in yurt dışı temsilciliklerinden birisine bağlı olan şirketin yönetim kurulu üyeliklerinin tarihi nedir? 29 Kasım 2024 ve 6 Ağustos 2025. Akın Gürlek'in, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürürken TMSF'ye bağlı bir şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti alıyor ve bu yasaya aykırıdır. Buradaki hukuki skandal, yasaya aykırılıktan öte bir anlam taşıyor. Çünkü yürütmenin başı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olan TMSF'nin bir şirketinden bir yargı organının Cumhuriyet başsavcısı, yönetim kurulu üyeliği üzerinden ücret alıyor" ifadelerini kullandı.