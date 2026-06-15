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CHP Ankara Gönüllüler Platformu'ndan 'kurultay' açıklaması

CHP Ankara Gönüllüler Platformu'ndan 'kurultay' açıklaması
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CHP Ankara Gönüllüler Platformu üyeleri, parti genel merkezi önünde toplanarak 'Kurultay istiyoruz' ve 'Halkın iradesi yok sayılamaz' pankartlarıyla kurultay çağrısı yaptı. Platform Başkanı Müslüm Cankurtaran, partide örgüt iradesinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu üyeleri, parti genel merkezi önünde toplanarak, kurultay çağrısında bulundu.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu üyeleri, ellerinde 'Kurultay istiyoruz' ve 'Halkın iradesi yok sayılamaz' yazılı pankartlarla parti genel merkez önünde toplandı. Platformun Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, grup adına açıklama yaptı. Cankurtaran, CHP'nin üyeleri, delegeleri ve örgüt iradesi tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, partinin kişisel hesapların değil, örgütlü mücadelenin, dayanışmanın ve demokratik iradenin partisi olduğunu ifade etti.

Yaşanan süreçte partinin iradesinin tartışılır hale gelmesinin ve örgütün sesinin duyulmaz olmasının CHP'lileri kaygılandırdığını söyleyen Cankurtaran, "Halkın iradesi yok sayılamaz. Örgütün sesi görmezden gelinemez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Bizler inanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas olan örgüt iradesidir. Bu partinin gerçek sahipleri; mahallede afiş asan, sandıkta sabahlayan, kapı kapı dolaşan, hiçbir karşılık beklemeden emek veren neferlerdir" dedi.

Kurultay çağrısı yapan Cankurtaran, "Çünkü inanıyoruz ki yaşanan tartışmaların sona ermesinin, örgütün sesinin duyulmasının ve parti içi demokrasinin güçlenmesinin yolu; üyelerin ve delegelerin iradesinin güçlü biçimde ortaya çıkmasından geçmektedir. Biz diyoruz ki üye konuşsun, örgüt karar versin" ifadelerini kullandı.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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