CHP'li Gökçen: Parti olarak her zamankinden daha fazla çalışıyoruz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Çok zor bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zamankinden daha fazla bir aradayız ve her zamankinden daha fazla çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, İl Başkanı Şükret Çaylı ile CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Gökçen, "Çok zor bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zamankinden daha fazla bir aradayız ve her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı da tek bir elden gözden geçirebilmek için, sandık güvenliğini tam olarak sağladığımızdan daha şimdiden emin olabilmek, seçim yarın olursa bugünden hazırız diyebilmek için bütün bu çalışmaları genel merkezimizle de birlikte ilçe ilçe, artık ilçenin de ötesinde mahalle, mahalle gözden geçiriyoruz" diye konuştu.