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CHP'li Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi

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CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldı.

Tugay'a mazbatası, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu'nda görevli hakim ve heyeti tarafından verildi.

Programın ardından açıklama yapan Tugay, İl Seçim Kurulu'nun sonuçları kesinleştirmesinin ardından mazbatasını almaya geldiğini söyledi.

Mazbatanın kendisi için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirten Tugay, "Arkasında on binlerce Cumhuriyet Halk Partilinin emeği var, milyonlarca İzmirlinin oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Yarın öğlen saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmir'imize hayırlı olsun diyorum. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun." diye konuştu.

Tugay, konuşmasının ardından partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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