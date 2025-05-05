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CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret

CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile görüştü. Görüşmeyi Bakan Kurum sosyal medya hesabından duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bir araya geldi.

Görüşme sonrası Bakan Kurum paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımında, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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