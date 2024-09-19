CHP'li belediye başkanından ziraat mühendisi kadına skandal hareket

Cumhuriyet Halk Partili Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, özel bir laboratuvarı ziyarete gitti. Bu sırada laboratuvardaki ziraat mühendisi kadın çalışan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında bir elini önlüğünün cebine koyan kadına Doğan'dan beklenmedik tepki geldi. Doğan, sunum yapan çalışanın bir anda elini cebinden çıkartmasını isteyince ortam buz kesti.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a tepki gecikmedi. Vatandaşlar, "Hareket kaba ve ilkel!", "Bir makama ulaşan herkes başkalaşıyor. Çalışanın eli cebinde olsa ne olur olmasa ne olur?" diyerek yapılanın saygısızlık olduğunu dile getirdi.