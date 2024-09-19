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CHP'li belediye başkanından ziraat mühendisi kadına skandal hareket

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir laboratuvar ziyaretinde sunum yapan ziraat mühendisi kadın çalışanın elini cebinden çıkarmasını istedi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı buldu. Vatandaşlar, bu davranışın saygısızlık olduğunu ifade ederek Başkan Doğan'a tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partili Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, özel bir laboratuvarı ziyarete gitti. Bu sırada laboratuvardaki ziraat mühendisi kadın çalışan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında bir elini önlüğünün cebine koyan kadına Doğan'dan beklenmedik tepki geldi. Doğan, sunum yapan çalışanın bir anda elini cebinden çıkartmasını isteyince ortam buz kesti.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a tepki gecikmedi. Vatandaşlar, "Hareket kaba ve ilkel!", "Bir makama ulaşan herkes başkalaşıyor. Çalışanın eli cebinde olsa ne olur olmasa ne olur?" diyerek yapılanın saygısızlık olduğunu dile getirdi.

CHP'li belediye başkanından ziraat mühendisi kadına skandal hareket
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Politika

Sosyal Medya Ali Doğan Politika Kadın

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Yorumlar (14)

Ibrahim Ozturk:

Chpkkyı sevmem ama başkan haklı sonuna kadar

31
160
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Src Ars:

bence başkan haklı, saygı gösterilmesi gerek

41
81
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ayhan kaya:

chp yi sevmem ama başkan yerden göğe kadar haksız , sen kimsin ki buna mudahale ediyorsun , chp zihniyetinin tezahürü kendini herkesten üstun görme hastalığı

61
29
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BARBAROS:

Ne oldum delisi hastalığı ülkemizde yaygın olan hastalıklardandır. Domuz virüsünden sonra gelir....

59
12
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Yusuf ODEMIS:

Saygı hakedene gösterilir

23
11
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Emrehan Ozgen:

Şekilci insanlar! Bıktık artık sizlerden!

23
10
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BARBAROS:

Domuz gribi temas ve damlacık yoluyla Ne oldum delisi hastalığı makam sahibi olma yoluyla bulaşan bulaşıcı bir hastalıktır. Ülkemizde yaygındır. Bu hastalık diğer Avrupa devletlerinde görünme oranı çok düşüktür

20
8
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Harun Harun:

O kadın sunum yaparken kendini o şekilde daha rahat hissettiği için istemsizce koymuştur o eli önlük cebine.saygı ile ne alakası var bunun. Biraz empati yapın lütfen. Saygısızlık yapmak istese orda başkana tepkisini verirdi.

22
5
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Caner Alp:

Bu egolu insanlara ayar olmaya başladım. Seni halk seçmedi mi halkı niye bu kadar aşağı görürsün. Ne var yani kadın bir saygısızlık mı yapmıştı.

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2
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Cüneyt Özbay:

ne var bunda yani eli cebinde sunummu yapılır kızda heycanindan yapmış haber yapmaya gerek bile yok başka işiniz gucunuzde yok zate

7
3
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