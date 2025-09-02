Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

"İHALE SÜREÇLERİNE ETKİM YOK" SAVUNMASI

Duruşmada ilk savunmayı yapan Köseler, "İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok. İşleyiş bellidir" diyerek suçlamaları reddetti. Belediye başkanlığı döneminde kimseye ön yargıyla yaklaşmadığını söyleyen Köseler, müdür atamalarının da gözlem sonucunda yapıldığını ifade etti. Köseler ayrıca, hakkında hazırlanan iddianameyi 119 gün sonra okuyabildiğini belirterek, örgüt yöneticisi olmakla suçlanan isimlerin atamalarında kendisine ricada bulunulduğunu, bu nedenle görev verdiklerini anlattı.

GELİR BEYANI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkemede aylık gelirinin 120-150 bin TL arasında olduğunu açıklayan Köseler'in ardından, yardımcısı Fidan Gül ise aylık gelirini 70-80 bin TL olarak beyan etti.

FEZLEKEDE AĞIR SUÇLAMALAR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, belediye ihalelerinde açıklık, eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı davranıldığı, bazı firmaların birbirleriyle organik bağlarının bulunduğu, ihaleler öncesi mal kabulü yapılmış gibi işlemler düzenlendiği ve eksik teslimata rağmen ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Fezlekede Köseler için "örgüt kurucusu" ifadesi kullanıldı. Köseler hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma,

Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık,

Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

26 SANIK İÇİN AYRI AYRI CEZALAR İSTENDİ

Diğer 25 sanık hakkında da "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. Duruşmanın sanık savunmalarıyla devam ettiği öğrenildi.