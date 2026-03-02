Haberler

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi Haber Videosunu İzle
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Belediye Meclisi toplantısında tartışma yaşadığı Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfürler savurdu, hakaretler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfür etti.
  • CHP'li Belediye Başkanı Arıcı, Cevat Olgun'u meclis salonundan attırmak istedi.
  • Meclis toplantısındaki tartışma, belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Aydın'da Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı hararetli tartışmalara neden oldu.

CHP'Lİ BAŞKAN, MECLİS ÜYESİNE KÜFREDİP SALONDAN ATTIRMAK İSTEDİ

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun ile yaşadığı tartışmada sinirlerine hakim olamayan CHP'li Belediye Başkanı Arıcı, küfürler savurdu. Arıcı, daha sonrasında ise Olgun'u salondan attırmak istedi. Kameralara yansıyan ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısındaki kavga izleyenleri şaşırttı.

İki isim arasında geçen diyalog şu şekilde:

Olgun: Kendiniz demediniz mi Özlem Başkan ile gidelim konuşalım diye? Bir dediğini iki yapmadı.

Arıcı: Sen kimsin l*n ben seninle gideceğim. S***ndirik sen kimsin?

Olgun: Nasıl konuşuyorsun sen? Benimle düzgün konuş.

Arıcı: Ha***kt*r lan! Kapatıyorum Meclisi...

Olgun: Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma.

Arıcı: Atın bunu! Meclisi kapatıyorum.

Kaynak: Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSktgdn:

İyi yapmış bundan sonra böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

TOPLUM TÜMDEN SAYGISIZ O PARTİ BU PARTİ DEĞİL

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular
Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum

Ünlü isimden çarpıcı itiraf: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum