CHP'li Başarır: Ailemizle Yaptığımız Tatil Görüntüleriyle Küçük Düşürülmeye Çalışılıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleri ile yaptıkları tatilin görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin, "Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler; ailemizin, çocuklarımızın, toplumun karşısında küçük düşürülmeye çalışılıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de grup toplantısı düzenledi. Başarır, son günlerde yargı, troller, basının bir kısmı ve emniyetteki bir çeteyle uğraştıklarını söyleyerek, "Çok yazık, bugünün Türkiye'sine yakışmayan durumlar; 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 2000'li yıllarda görmediğimiz durumları yaşıyoruz. Bugün, 'Çadır devleti' diyebileceğimiz ve demokrasi olmayan ülkelerde dahi görmediğimiz durumları yaşıyoruz. Dün bunlardan birisini parti olarak yaşadık. Tam bir alçaklıkla karşı karşıya kaldık. Yine operasyon çocukları; basınıyla, emniyetiyle ve trolleriyle iş başındaydı. Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler; ailemizin, çocuklarımızın, toplumun karşısında küçük düşürülmeye çalışılıyoruz. Oysa biz ne yurttaşlarımızı, ne ailemizi, ne çocuklarımızı utandıracak hiçbir şey yapmadık, yapmayız. Bakın bir planı derin bir yapıyla birlikte, çeteyle birlikte sistematik bir şekilde uyguluyorlar. Sayın Genel Başkan, ailesi, çocukları, Malatya milletvekili, ailesi, çocukları, ben, ailem, çocuklarımız; yani 3-4 aile bir tatil yaptık. Bundan daha doğal bir şey var mı? Çocuklarımızla, ailemizle, eşlerimizle yaptık ve bir şekilde o görüntüler dün basına servis edildi" ifadelerini kullandı.

Başarır, "86 milyona sesleniyorum. Suç yok, hiçbir şey yok. Evlatlarımızla eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet krizidir, bir hukuk krizidir, bir güvenlik meselesidir" diye konuştu.

