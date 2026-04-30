CHP'li Başarır: Ailemizle Yaptığımız Tatil Görüntüleriyle Küçük Düşürülmeye Çalışılıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleri ile yaptıkları tatilin görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin, "Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler;

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleri ile yaptıkları tatilin görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin, "Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler; ailemizin, çocuklarımızın, toplumun karşısında küçük düşürülmeye çalışılıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de grup toplantısı düzenledi. Başarır, son günlerde yargı, troller, basının bir kısmı ve emniyetteki bir çeteyle uğraştıklarını söyleyerek, "Çok yazık, bugünün Türkiye'sine yakışmayan durumlar; 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 2000'li yıllarda görmediğimiz durumları yaşıyoruz. Bugün, 'Çadır devleti' diyebileceğimiz ve demokrasi olmayan ülkelerde dahi görmediğimiz durumları yaşıyoruz. Dün bunlardan birisini parti olarak yaşadık. Tam bir alçaklıkla karşı karşıya kaldık. Yine operasyon çocukları; basınıyla, emniyetiyle ve trolleriyle iş başındaydı. Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler; ailemizin, çocuklarımızın, toplumun karşısında küçük düşürülmeye çalışılıyoruz. Oysa biz ne yurttaşlarımızı, ne ailemizi, ne çocuklarımızı utandıracak hiçbir şey yapmadık, yapmayız. Bakın bir planı derin bir yapıyla birlikte, çeteyle birlikte sistematik bir şekilde uyguluyorlar. Sayın Genel Başkan, ailesi, çocukları, Malatya milletvekili, ailesi, çocukları, ben, ailem, çocuklarımız; yani 3-4 aile bir tatil yaptık. Bundan daha doğal bir şey var mı? Çocuklarımızla, ailemizle, eşlerimizle yaptık ve bir şekilde o görüntüler dün basına servis edildi" ifadelerini kullandı.

Başarır, "86 milyona sesleniyorum. Suç yok, hiçbir şey yok. Evlatlarımızla eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet krizidir, bir hukuk krizidir, bir güvenlik meselesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı