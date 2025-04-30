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CHP'li Aykut Kaya, Antalya'daki Sağlık İhtiyaçlarını Bakan Memişoğlu'na Aktardı

CHP'li Aykut Kaya, Antalya'daki Sağlık İhtiyaçlarını Bakan Memişoğlu'na Aktardı
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın sağlık hizmetleri ve ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yetersiz olduğunu belirtip, Batı Antalya'da yeni bir devlet hastanesi kurulması gerektiğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki sağlık hizmetleri ve vatandaşların taleplerine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü bildirdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın sağlık ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini Memişoğlu'na aktardığını söyledi.

Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin yetersiz kaldığını ileri süren Kaya, Serik ve Anamur arasında tam teşekküllü ikinci bir devlet hastanesine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Kaya, "Batı Antalya'daki ilçelerimizin merkezi bir konumunda tam teşekküllü bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini de paylaştım." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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