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CHP'li Ali Orkun Ercengiz'e Burdur Belediye Başkanı mazbatası verildi

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CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi.

Burdur İl Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Ali Orkun Ercengiz mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Musa Talih ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Onur Aşkın'dan aldı.

Ercengiz yaptığı konuşmada, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını belirten Ercengiz, "Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil diğer siyasi partilere de gönül vermiş birçok hemşehrimizin desteği ve oyuyla biz Burdur Belediye Başkanı olarak mazbatamızı aldık. Bundan önce kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi bundan sonra da herkesin belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da Burdur'un bir tarih yazarak üçüncü dönemde de ilk kez aynı belediye başkanını seçtiğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Politika

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