CHP'li Ali Mahir Başarır 'Bu bir darbedir' dedi, polis memuru kayıtsız kalamadı
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik sürerken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM plakalı aracı polis tarafından engellendi. Başarır, "Kayyumun aracına izin var ama TBMM aracına yok, bu sivil görünümlü darbedir" diyerek tepki gösterdi. Polis ise "Demagoji yapma" yanıtını verdi.

CHP'de mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin İstanbul İl Başkanlığı'na oturma ısrarı sonrası yaşanan gerginlik sürüyor. Çatışma görüntülerinin ardından, bina Özgür Özel'in ofisi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Sabah saatlerinde polis, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çöp bidonlarıyla barikat kuruldu, milletvekilleri dışında kimsenin girişine izin verilmedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait resmi plakalı aracının da engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"BU BİR DARBEDİR"

Gürsel Tekin'i kastederek "Kayyumun özel arabasına izin var ama TBMM plakalı araca izin yok" diyen Başarır, "Bu darbedir. TBMM'yi durdurup kayyumu geçiriyorsan bu sivil görünümlü bir darbedir. Devlet, kendi meclisini tanımıyorsa hukuk artık bir vitrin süsüdür" ifadelerine yer verdi.

"DEMAGOJİ YAPMA"

Polis memuru ise Başarır'ın bu sözlerine "Demagoji yapma" karşılığını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

başarır doğru söylüyor demogoji memogoji değil resmen darbedir bu devletin bütün imkanları anayasa ve hukuka aykırı şekilde kullanılıyor ülkede gerçek anlamda hukuk olmadığından bu sorun hukuk yoluyla çözülemez

Haber YorumlarıReşat:

Darbeden başka bir şey değil,bunu 5 yaşındaki çocuk bilir,tarih boyunca hiç bir partiye yapılmayan CHP 46 yıl sonra birinci çıkınca yapılıyor, çünkü gerçek vatan millet partisi CHP dir,,en azından ülkeyi fetöye teslim etmedi, Öcalan dan memed ummuyor, İsrail'in cesaret madalyasını takmadı daha nasıl anlatalım

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

o polisi görelim yine iktidar değişince o şekilde konuşsun yiyorsa!

