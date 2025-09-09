CHP'li Ali Mahir Başarır 'Bu bir darbedir' dedi, polis memuru kayıtsız kalamadı

CHP'de mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin İstanbul İl Başkanlığı'na oturma ısrarı sonrası yaşanan gerginlik sürüyor. Çatışma görüntülerinin ardından, bina Özgür Özel'in ofisi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Sabah saatlerinde polis, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çöp bidonlarıyla barikat kuruldu, milletvekilleri dışında kimsenin girişine izin verilmedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait resmi plakalı aracının da engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"BU BİR DARBEDİR"

Gürsel Tekin'i kastederek "Kayyumun özel arabasına izin var ama TBMM plakalı araca izin yok" diyen Başarır, "Bu darbedir. TBMM'yi durdurup kayyumu geçiriyorsan bu sivil görünümlü bir darbedir. Devlet, kendi meclisini tanımıyorsa hukuk artık bir vitrin süsüdür" ifadelerine yer verdi.

"DEMAGOJİ YAPMA"

Polis memuru ise Başarır'ın bu sözlerine "Demagoji yapma" karşılığını verdi.