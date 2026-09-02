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CHP'li Akay: Ulaştırma projelerinde 1,8 trilyon lira fark var

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CHP'li Cevdet Akay, 2026 yatırım programındaki ulaştırma projelerinde yüksek kamu zararı olduğunu, ilk maliyetlerle bugünkü maliyetler arasında 1,8 trilyon lira fark bulunduğunu belirterek denetim istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'ndaki bazı ulaştırma projelerinde kamu zararının ortaya çıktığını savundu.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda yer alan ulaştırma alanındaki 343 projeyi incelediklerini bildirdi.

Tespit ettikleri bulgulara göre, ulaştırma yatırımlarında yüksek tutarda kamu zararı oluştuğunu savunan Akay, yatırım programındaki bazı projelerde ilk işe başlama tarihi ile bugün ulaşılan maliyetler arasında yaklaşık 1,8 trilyon lira fark bulunduğunu söyledi.

Maliyet farklarının nedenlerinin açıklanması gerektiğini dile getiren Akay, Devlet Denetleme Kurulu denetçilerinin, söz konusu projeleri ayrıntılı şekilde inceleyerek gerekli raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmasını ve bu raporun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Yatırıma karşı olmadıklarını vurgulayan Akay, ancak projelerin zamanında bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akay, "Kamu zararının mutlaka ortaya çıkartılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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