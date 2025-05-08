CHP'li Adnan Beker'in şoförü için 3 yıla kadar hapis talebi

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Aşılıoğlu hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması gerekçesiyle Beker'e ait araç bir polis memuru tarafından durduruldu. Araçtan inen Beker, polis memurlarıyla görüşürken, şoförü İrfan Aşılıoğlu direksiyon başına geçip aracı hareket ettirdi. Bu sırada önünde duran polis memuru, aracı durdurmaya çalıştı.

Polis memuru olay sonrası hastaneden rapor aldı ve şoför İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında araçta bulunan CHP'li Adnan Beker hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.