CHP, kuruluşunun 100. yılını etkinliklerle kutlayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılını 8-9-10 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, genel merkezde CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bankoğlu, 4 gün sonra CHP'nin 100'ücü yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, "Bu çok önemli yıldönümü, kısa süre sonra 100'üncü yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin de ortağı. 100 yıl, sadece partimizin, cumhuriyet tarihi kadar köklü ve güçlü olduğunu göstermekle kalmıyor; Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini de kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, ilkeleri sayesinde her şeye rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, en başta, Büyük Atatürk'ün bizlere emaneti. Bugün Cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı, hepimizin en temel görevinin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz" dedi.

'1923 ADET HATIRA PARASI BASTIRDIK'

Bankoğlu, 100'üncü yıl anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdıklarını belirterek, "Ayrıca, 100'üncü yılımız için değerli sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından bestelenmiş marşımız var. 100'üncü yıla ilişkin web sitemiz de 9 Eylül'de açılıyor. 100'üncü yıl etkinliklerimizi 8-9-10 Eylül olarak planladık. Ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler de gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Bankoğlu, kutlamalara 8 Eylül akşamı genel merkezde bir etkinlik ile başlayacaklarını ifade ederek, "Davetlilerimiz, Sunay Akın'dan 'Aydınlanma Yolunda CHP'yi, 100'üncü yıl marşımızı, parti hikayemizi anlatan bir ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül'de; ilk olarak Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, toplumun her kesiminden 1922 kişi ile gideceğiz. Aynı gün akşam, Anıtpark'ta, genel başkanlarımız, tüm partililerimizin ve halkımızın davetli olduğu bir 100'üncü yıl buluşmamız olacak. Bu buluşmada, genel başkanlarımızın konuşmasının ardından Candan Erçetin konseri yapılacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100'üncü yıl hatıra ormanının ilk fidanlarını dikeceğiz. Orman mirasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. 100'üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun" dedi. (DHA)