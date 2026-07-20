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Yargıtay'da 'mutlak butlan' incelemesinin adli tatil sonrası yapılması bekleniyor

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen 'mutlak butlan' kararı, adli tatil sonrası Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'nde incelenecek. Dosya 17 Temmuz'da temyiz için gönderildi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın, esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verdi. Daire, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin dosya, bugün başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz'da temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabilecek. Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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