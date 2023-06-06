CHP'de kurultay takvimi belirlendi! İşte il ve ilçe kongreleri için sandığa gidilecek tarihler

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. Buna göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında, il kongreleri ise 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.

İLÇE KONGRELERİ 3 TEMMUZ'DA

İL KONGRELERİ 16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK