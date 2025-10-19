CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Yeni Başkan Erdem Arcan Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il Kongresi'nde yeni başkan Erdem Ercan oldu.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Bülent Sarı ile Erdem Arcan yarıştı. Kongrede 642 oy kullandı. Delegeler, yapılan konuşmaların ardından saat 17.00 civarında oy verme işlemine geçti. Altı sandıkta gerçekleştirilen oylama sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Seçimde, 30 il yöneticisi, 9 disiplin kurulu üyesi ve 28 kurultay delegesi de belirlendi. Saat 19.00'da başlayan oy sayımının ardından sonuçlar açıklandı. Beyaz listeyle yarışan Erdem Arcan 317 oy alarak CHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçildi. Mavi listeyle seçime giren mevcut başkan Bülent Sarı ise 304 oyda kaldı. - KOCAELİ