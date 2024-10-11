Üye Girişi
Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı: Kız çocuklarını güçlendirmeliyiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı: Kız çocuklarını güçlendirmeliyiz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, basın toplantısında toplumsal şiddet, eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele için kız çocuklarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Kaya, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi gerektiğini savundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Toplumsal şiddeti sona erdirmek, eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırmak için bugünün kız çocuklarını güçlendirmeliyiz." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kız çocuklarının "14 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nün kutlanması gerekirken ülkenin her geçen gün kız çocukları ve kadınlar için adeta cehenneme döndüğünü ileri sürdü.

Kaya, "Korumamız gereken çocuklarımız 'kayıp' betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Daha vahimi, kadın haklarından nasıl bir geriye gidiş olduğunu, iktidarın sorumsuzluğunun bizi getirdiği noktayı ve kadını ikinci cins yapmak için izlediği politikayı gördük. Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığına ve şiddetle mücadelede var olan siyasi irade eksikliğine son vermek zorundayız." diye konuştu.

Toplumsal şiddeti sona erdirmek, eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırmak için bugünün kız çocuklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Asu Kaya, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarını güçlendirmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini bilerek kız çocuklarının eğitimini güçlendirecek politikaları gelin birlikte hayata geçirelim."

Kaya, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini savunarak "Eğer siz bu gidişata dur demezseniz biz diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne biz geri döneceğiz. Politik tercihlerimizi çocuklardan, kadınlardan yana kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

İstanbul Sözleşmesi Politika Kadın

Kredi kartlarından savunma sanayiine katkı payı alınacak

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti

 Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.