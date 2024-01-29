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CHP İzmir ve 31 ilçesinde belediye başkan adayları belli oldu

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CHP İzmir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olarak kesinleşti. İzmir'in 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir ve 31 ilçesinde belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olarak kesinleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren PM toplantısının ardından partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Toplantıda belirlenen aday listesi ise parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

İzmir'in 30 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

Özel başkanlığında gerçekleştirilen PM toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde Çağatay Güç, Balçova ilçesinde Onur Yiğit, Bayındır ilçesinde Davut Sakarsu, Bayraklı ilçesinde İrfan Önal, Bergama ilçesinde Tanju Çelik, Beydağ ilçesinde Şakir Başaran, Bornova ilçesinde Ömer Eşki, Buca ilçesinde Görkem Duman, Çeşme ilçesinde Lal Denizli, Çiğli ilçesinde Uygar Yıldırım, Dikili ilçesinde Adil Kırgöz, Foça ilçesinde Saniye Bora Fıçı, Gaziemir ilçesinde Ünal Işık, Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Günay, Karabağlar ilçesinde Emine Helil İnay Kınay, Karaburun ilçesinde Nurşen Balcı, Karşıyaka ilçesinde Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Türkmen, Kınık ilçesinde Sema Bodur, Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, Konak ilçesinde Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes ilçesinde İlkay Çiçek, Menemen ilçesinde Deniz Karakurt, Narlıdere ilçesinde Erman Uzun, Ödemiş ilçesinde Mustafa Turan, Seferihisar ilçesinde İsmail Yetişkin, Selçuk ilçesinde Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire ilçesinde Hayati Okuroğlu, Torbalı ilçesinde Övünç Demir ve Urla ilçesinde Selçuk Balkan aday oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay İzmir Politika Güncel Haberler

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