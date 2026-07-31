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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü basın toplantısı düzenledi

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü basın toplantısı düzenledi
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gümrükçü, İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, CHP'de uzun yıllar emek veren bazı isimlerin yeni bir siyasi oluşumda yer almayı tercih ettiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Yeni siyasi oluşumda yer alan isimlerin CHP'de edindikleri bilgi, birikim ve siyasi tecrübeyi, partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlı kalarak sürdürmelerini temenni eden Gümrükçü, " Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş ya da ayrılık ya da ayrılma ya da yeni bir siyasi harekete geçme konusu, bir partinin tamamının boşaldığı herkesin koştur koştur istifa ettiği bir düzeyde değil." dedi.

Gümrükçü, partiden 30 ilçe başkanının ayrıldığını belirterek, ayrılıkların daha çok yönetici kadroları ile bu isimlerin yakın çevresinde yaşandığını dile getirdi.

Siyasette ahlaki değerin önemine değinen Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Siyasi ahlak dışı davranarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarını belediye araçlarıyla binalardan kaçıran arkadaşlarımız da var. Bunlarla ilgili hukuki işlemleri yapacağımızı, partimizin 1 lirasının o yüzlerce yıllık geçmişimizden gelen emeğimizin karşılığının başka siyasi partilere götürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için kanuni haklarımızı kullanacağız. Selçuk'ta, Çeşme'de, Ödemiş'te, Torbalı'da, Bergama'da bu tip olaylar yaşadık. Başkasının malıyla siyaset olmaz. Başkasının kimliğiyle, başkasının emeğiyle de siyaset olmaz. Biz 100 yıldır bu partiyi öyle alın teri ile gözyaşıyla inşa ettik. Hiç kimse tarafından yıpratılmasına da müsaade etmeyiz."

Kaynak: AA
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