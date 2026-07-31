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Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı

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Yunanistan’daki Korydallos Cezaevi’nde Türkiye’ye iade edilen mahkumun nakli sırasında, diğer Türk mahkumlar isyan çıkararak, yangına neden oldu.

Yunanistan'daki Korydallos Cezaevi'nde Türkiye'ye iade edilen mahkumun nakli sırasında, diğer Türk mahkumlar isyan çıkararak, yangına neden oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Korydallos Cezaevi'nde Türkiye'ye iade edilecek olan Türk mahkumun nakli sırasında sabah saatlerinde isyan çıktı. Türk mahkumun naklini engellemek isteyen diğer mahkumlar, şilte ve çeşitli eşyaları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardı. Cezaevine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis isyancılara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, isyanın görevlilerin mahkumu havalimanına nakil için almaya geldiği 5'nci koğuşta yerel saatle 10.00 sıralarında çıktığını belirtildi. Haberlerde, yerel saatle 14.00 sıralarında cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

Yetkililer, muhtemel yeni olayları önlemek amacıyla cezaevi çevresine çok sayıda polis aracı konuşlandırdı. Yetkililer, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Polis kaynakları, söz konusu mahkumun havalimanına naklinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Maltepe'de bazı mekanların kurşunlanması olayına karıştıkları ifade edilen mahkumların Kafes 39 operasyonuyla 2024 yılında yakalandığı belirtiliyor. Yargılama sürecinde Türkiye'den Yunanistan'a kaçan bazı suçlular, ülkede karıştıkları olaylar sonucu yakalanarak Yunan cezaevine gönderildiği ve uluslararası arama sebebiyle Türkiye'ye iadelerinin yapılacağı iddia ediliyor. İsyana karışan mahkumların siyasi iltica talebinde bulunmak için olay çıkardığı düşünülüyor.

Yunanistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmazken isyan sırasında 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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