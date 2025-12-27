CHP'den İzmir'de "Üniversite Politikaları Çalıştayı"

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından "Üniversite Politikaları Çalıştayı" düzenlendi.

Tarihi Alsancak Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen çalıştaya katılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, üniversitelilerle buluşmanın kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi.

Aydın, gençlerin sorunlarını tespit etmeye ve siyasal bir hat örmeye geldiklerini aktararak, "Çalıştayımız tamamen bu sorumluluğun bir ürünüdür." dedi.

Gençlerin, haklarını alana kadar mücadeleye devam etmesi gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gençliğin iktidarını kurmak istiyoruz. Bugün İzmir il örgütümüzün oluşturduğu bu ortam asıl siyasetin merkezine gençleri koyma hedefimizin bir parçasıdır. Partimizin üst yöneticileri bizlerle birlikte. Ülkemizin geleceğini biz asla tesadüflere bırakmayacağız. Örgütlü gücümüzle, ortak akılla, dayanışmayla ve kararlılığımızla bu düzeni değiştirecek iradeyi hep büyüteceğiz."

CHP İzmir milletvekilleri Salih Uzun ve Ümit Özlale'nin de katıldığı çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de konuşma yaptı.