CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, partisinin Bayındır, Çiğli ve Karabağlar belediye başkan adaylarının tanıtım toplantılarına katıldı.

Tugay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bayındır'da CHP İlçe Başkanlığı önünde, Çiğli'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Karabağlar'da Uğur Mumcu Parkı'nda aday tanıtım programı düzenlendi.

Programlarda konuşan Tugay, halka daha yakın, kararları birlikte veren, temel ihtiyaçları

karşılayan bir anlayışıyla hizmet üreteceklerini belirtti.

İzmirlileri yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Tugay, "Demokrasi bir bayrak değişimidir. Zamanı

geldiğinde bayrağı bir yoldaşa devretmektir. Öncelikle aday adayı olan, sahada olan, partimizi onurla temsil eden tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve mevcut başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay su ücretini kademe kademe azaltacaklarını belirterek, öncelikle sosyal yardım alanlardan başlayacaklarını ifade etti.