CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçede 'Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadelerini kullandı. İstifayla CHP'nin milletvekili sayısı 128'e düştü.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.
Özdemir'in istifasının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 128'e düştü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı