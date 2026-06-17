CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini TBMM Başkanlığı'na bildirdi. Özdemir'in milletvekili bilgisi 'Bağımsız' olarak güncellendi.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini TBMM Başkanlığı'na bildirdi. Özdemir, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.
TBMM'nin internet sitesinde yer alan milletvekili arama kısmında Özdemir'in partisi 'Bağımsız' olarak güncellendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı