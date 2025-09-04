CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Partiden ihraç edildiği duyurulan ve 15 gün içinde savunma yapması istenen Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım" dedi.

4 İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Gürsel Tekin'in ardından 4 ismin daha üstü çizildi. Gürsel Tekin'in yanında CHP il yönetimine getirilen 4 isim tedbirli olarak disipline sevk edildi.