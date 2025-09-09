CHP İstanbul İl Başkanlığı, Bahçelievler'e Taşındı

Haberler

CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'deki binasını kapatarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını açıkladı. Yeni binada 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' tabelası asıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler'e taşınma kararın ardından binaya "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatıldığını duyurmuştu. Kararın ardından il merkezi Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındı. Görevliler tarafından Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı tabelasının üzerine 'CHP İl Başkanlığı' pankartı asıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
